Норвежець не потрапив навіть у запас на гостьовий поєдинок 14 туру проти Лестера.

Пошкодження, яке Холанд зазнав у матчі ЛЧ проти Борусії Д, виявилося не зовсім безболісним. Постійні дрібні травми нападника були ледь не головною насторогою Ман Сіті перед трансфером, але досі проблем вдавалося уникати. Холанд відіграв усі 11 матчів Ман Сіті в АПЛ і лише раз отримав відпочинок від Гвардіоли у Лізі чемпіонів проти Копенгагена. Статистика Ерлінга вражає – 22 голи і 3 асисти.

Підмінити головного бомбардира довірили Хуліану Альваресу. Поєдинок Лестер – Манчестер Сіті відбудеться сьогодні, початок вже о 14:30.

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