"Не представляю, сколько моментов мы упустили за последние два матча. Мы играли очень хорошо, но не могли забить. Однако мы действовали последовательно и в итоге одержали победу.

Дубль Альвареса в видеообзоре матча Манчестер Сити – Црвена Звезда – 3:1

Если у вас 22 удара (за первый тайм), это означает, что вы играете очень хорошо. Ответственность за то, чтобы забивать, должна лежать на тех, кто играет в атаке. Если бы мы в начале матча сумели дважды забить, все было бы совсем иначе. Мы теряли моменты, но создавали их много. И так мы сможем побеждать.

В перерыве я сказал: "Ребята, нельзя сказать, что мы плохо играем. Забудьте о счете, мы можем отыграться, так что просто успокойтесь и постарайтесь этого достичь". И нам это удалось. Альварес заслуживает того, чтобы попадать в состав одним из первых. В каждом матче он работает, забивает, отдает голевые передачи", – рассказал Гвардиола после матча в интервью.

Напомним, что Манчестер Сити обыграл Црвену Звезду в первом туре Лиги чемпионов (3:1). Следующий матч "горожане" проведут в чемпионате Англии против Ноттингема.

Манчестер Сити помучился с Црвеной Звездой в ЛЧ – 13 сейвов, проигранный тайм, сбитый прицел Холанда, дубль чемпиона мира