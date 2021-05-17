Все идет к тому, что сага с переходом Эрлинга Холанда из Боруссии Д в другой клуб взяла паузу. По крайней мере, на ближайшие несколько месяцев.

Прошедшая неделя вышла триумфальной для дортмундской Боруссии. Сначала команда Эдина Терзича разгромила РБ Лейпциг и выиграла Кубок Германии, а на выходных оформила выход в групповой турнир Лиги чемпионов 2021/22, хотя еще какой-то месяц назад это казалось практически невозможным.

Выход в ЛЧ кардинально меняет ситуацию с потенциальным трансфером Эрлинга Холанда, которым активно интересовались мадридский Реал, Манчестер Сити и Бавария. Если раньше уход 20-летнего норвежца в летнее трансферное окно казался неизбежным, то сейчас форвард изменил свою позицию и готов остаться в Боруссии.

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Именно от квалификации в самый престижный клубный турнир Европы зависело решение Эрлинга, контракт которого с "шмелями" рассчитан до 30 июня 2024-го. Завоевание первого трофея с Боруссией и успешное выполнение задания выхода в ЛЧ убедили Холанда остаться в Дортмунде еще на год, отмечает AS.

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Конечно, не исключен вариант, что Боруссия получит такое предложение, перед которым не сможет устоять, но сам нападающий не собирается конфликтовать с руководством клуба, требуя трансфер, и готов продолжить карьеру в клубе. Правда, только на год – в 2022-м Холанд хотел бы перейти в мадридский Реал. Мадридцы же избрали своим приоритетом на ближайшее лето Килиана Мбаппе, чтобы через год вернуться уже за форвардом Боруссии.

Интересно, что на фоне слухов о своем будущем Холанд решил сменить место жительства. Сейчас норвежец живет вблизи местного озера Феникс-Зее, но настроен подыскать другое жилье из-за большого количества людей, которые регулярно отдыхают возле водоема. Приоритет Холанда – спокойное место без толпы народа. Немецкие СМИ сделали вывод, что этим решением Эрлинг связывает ближайшее будущее именно с Боруссией.

К слову, в текущем сезоне нападающий Боруссии забил 25 голов в Бундеслиге и 39 – во всех турнирах. Также в его активе 12 голевых передач.

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