В воскресенье 33-й тур чемпионата Германии завершали два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 33-й тур

Майнц – Боруссия Д – 1:3

Голы: Квайсон, 90+1 (пен.) – Геррейро, 23, Ройс, 42, Брандт, 80

РБ Лейпциг – Вольфсбург – начало матча в 21:30

Левандовски повторил "вечный" рекорд, Шальке чудом убил мечту Айнтрахта, Вердер драматично летит в пропасть

Дортмундская Боруссия в матче с Майнцом могла досрочно оформить выход в Лигу чемпионов благодаря королевскому подарку Шальке, который накануне неожиданно обыграл Айнтрахт. Для этого надо было просто обыграть "карнавальников".

"Шмели" сразу же захватили инициативу и принялись обстрелевать ворота соперника. Один из таких выстрелов достиг цели в середине первого тайма. После нескольких ошибок защитников Санчо с левого фланга выкатил мяч под удар Рафаэлю Геррейро и тот с линии вратарской едва не порвал сетку ворот.

Под конец матча Санчо организовал второй гол: пройдя по левому флангу, он ворвался в штрафную соперника, отпасовал на Ройса и тот слета увеличил преимущество "черно-желтых".

Невероятный ливень помешал командам вовремя начать второй тайм. Жан-Поль Боетиюс и Данни Латца потеряли роскошные моменты, чтобы сократить счет. После выстрела первого мяч просвистел мимо левой стойки, а с ударом второго еле справился Роман Бурки. Свеженький Брандт, который только появился на поле, снял все вопросы о победителе матча: кипер "шмелей" выбил в середину поля, Холанд подхватил сферу, обыграл двух защитников, посадив одного из них на пятую точку и сбросил под удар Юлиану. Тот заставил Финна Дамена выйти из ворот и упасть и закатил мяч в пустые ворота. Уже в добавленное время Квайсон с пенальти один гол отыграл, но на большее банально не хватило времени и мастерства.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ