Зірковий новачок "містян" Ерлінг Холанд зробив ще один важливий крок після переїзду у Манчестер.

21-річний норвежець продовжує освоюватись в Англії. Сьогодні він визначився з ігровим номером – виступатиме під дев'яткою, яка до цього належала Габріелу Жезусу.

Манчестер Сіті анонсував презентацію Холанда та ще двох новачків

На завтра, 10 липня, запланована презентація Холанда у статусі новачка Манчестер Сіті, вона розпочнеться о 16:00 за київським часом. З понеділка Ерлінг приєднається до команди, щоб розпочати підготовку до нового сезону.

Нагадаємо, бомбардир перебрався у Сіті з Борусії Дортмунд, якій виплатили клаусулу. За німецький колектив Ерлінг Холанд награв 88 поєдинків, у яких відзначився 85 голами й 22 асистами.

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