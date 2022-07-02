Этого трансферного окна одноклубниками Александра Зинченко стали голкипер Штефан Ортега Морено (перешел из Арминии), а также форварды Хулиан Альварес и Эрлинг Холанд, которые присоединились к Сити из Ривера Плейта и Борусии Д соответственно.

Холанд "изменяет" Ман Сити в отпуске – норвежец напомнил о месте провала Шевченко

Как информирует пресс-лужба клуба , все они посетят Этихад в воскресенье, 10 июля, для презентации. Мероприятие стартует в 15:00 по Киеву, но игроки появятся в 16:00. Вход на стадион будет бесплатным.

Уже на следующей неделе после представления Ортега, Альварес и Холанд присоединятся к команде, чтобы начать подготовку к новому сезону. Он в Англии стартует 5 августа матчем Кристал Пелас – Арсенал, а Манчестер Сити будет играть 7-го против Вест Хэма.