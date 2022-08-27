Крістал Пелас блискуче провів перший тайм, витиснувши максимум зі своїх моментів. Два кутових призвели до двох голів у ворота Едерсона. Проте після перерви "містяни" прокинулися. Зокрема, Ерлінг Холанд, який оформив свій перший хет-трик в АПЛ.

Ліверпуль забив 9 голів Борнмуту, хет-трик Холанда знищив Крістал Пелас, Челсі у меншості здолав Лестер

Завдяки цій перемозі Манчестер Сіті набрав 10 очок і бодай тимчасово очолив турнірну таблицю. Крістал Пелас залишився на 13-му місці.