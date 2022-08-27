Холанд оформив дебютний хет-трик – відеоогляд матчу Манчестер Сіті – Крістал Пелас – 4:2
19:50 - Читать на русском
Манчестер Сіті здолав Крістал Пелас в рамках 4-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
53’ Бернарду Сілва
62’ Ерлінг Холанд
70’ Ерлінг Холанд
81’ Ерлінг Холанд
Джон Стоунз 4’
Йоахім Андерсен 21’
4’ Джон Стоунз
21’ Йоахім Андерсен
53’ Бернарду Сілва
62’ Ерлінг Холанд
70’ Ерлінг Холанд
81’ Ерлінг Холанд
Крістал Пелас блискуче провів перший тайм, витиснувши максимум зі своїх моментів. Два кутових призвели до двох голів у ворота Едерсона. Проте після перерви "містяни" прокинулися. Зокрема, Ерлінг Холанд, який оформив свій перший хет-трик в АПЛ.
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Завдяки цій перемозі Манчестер Сіті набрав 10 очок і бодай тимчасово очолив турнірну таблицю. Крістал Пелас залишився на 13-му місці.
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