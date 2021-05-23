Холанд обменялся футболками с арбитром – для рефери это был особенный матч
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Немецкий судья Мануэль Грефе запомнит сегодняшний день на всю жизнь.
завершено
51’ Марко Ройс
84’ Эрлинг Холанд
Ларс Бендер 89’
51’ Марко Ройс
84’ Эрлинг Холанд
89’ Ларс Бендер
В заключительном туре Бундеслиги Боруссия Д обыграла Байер (3:1) благодаря дублю Холанда.
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Главным арбитром встречи был 47-летний Мануэль Грефе, для которого этот поединок стал последним в карьере. В честь такого события одна из главных звезд Бундеслиги Холанд обменялся футболками с рефери.
По итогам сезона Бундеслиги Боруссия Д финишировала третьей.
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