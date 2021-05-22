В субботу последний тур чемпионата Германии завершало девять матчей одновременно. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 34-й тур

Бавария – Аугсбург – 5:2

Голы: Гаувелеув, 9 (аг.), Гнабри, 23, Киммих, 33, Коман, 43, Левандовски, 90 – Хан, 67, Нидерлехнер, 72

Нереализованный пенальти: Калиджури, 25 (Аугсбург)

Айнтрахт – Фрайбург – 3:1

Голы: Силва, 62 (пен.), Туре, 87, Ахе, 90+3 – Ву Йонг, 77

Боруссия Д – Байер – 3:1

Голы: Холанд, 5, 84, Ройс, 51 – Бендер, 90

Вердер – Боруссия М – 2:4

Голы: Рашица, 82, Фюлькруг, 84 – Штиндль, 3, Тюрам, 52, Бенсебаини, 58, Нойхаус, 68

Вольфсбург – Майнц – 2:3

Голы: Филипп, 48, Виктор, 66 – Боэтьюс, 44, Квайсон, 54, Бель, 77

Хоффенхайм – Герта – 2:1

Голы: Адамян, 50, Крамарич, 90+1 – Дарида, 44

Кельн – Шальке – 1:0

Гол: Борнаув, 86

Унион Берлин – РБ Лейпциг – 2:1

Голы: Фридрих, 68, Крузе, 90+2 – Клюйверт, 55

Штутгарт – Арминия – 0:2

Голы: Клос, 65 (пен.), Доан, 72

Левандовски превзошел достижение Герда Мюллера – форвард Баварии стал рекордсменом Бундеслиги

Поединок между Баварией и Аугсбургом содержал в себе главную интригу: сможет ли Роберт Левандовски, который в прошлом туре повторил достижение Герда Мюллера, превзойти рекорд, державшийся почти 40 лет. Уже к середине первого тайма "фугеры" горели 0:3 и не реализовали пенальти. На перерыв гости ушли с разницей в минус 4 мяча, однако поляк все не забивал. После отдыха Хан и Нидерлехнер внесли интригу в поединок, но... На последней минуте матча Левандовски точно сыграл на добивании и в очередной раз внес свое имя в историю мирового футбола.

Айнтрахт, который пролетел мимо Лиги чемпионов, но продемонстрировал лучший результат с 1994 года, в матче с Фрайбургом сумел убедительно победить и занять итоговую пятую строчку турнирной таблицы.

Дортмундской Боруссии в матче с Байером все-таки удалось удержаться на третьей строчке. "Шмели" легко переиграли оппонента – "фармацевты" сумели забить гол престижа лишь на последней минуте.

Самым драматическим противостоянием последнего тура стала встреча между Вередером и Боруссией М. Бременцы рисковали вылететь из Бундеслиги, в то время как менхенгладбахцы могли пролететь мимо еврокубков. "Жеребцы" ушли на перерыв при минимальной победе, а за следующие 20 минут забили еще трижды, сняв вопрос о победителе. На последних минутах "музыканты" два гола отыграли, но это стало слабым утешением – следующий сезон Вердер проведет во второй Бундеслиге.

В матчах, которые не имели особого турнирного значения: Хоффенхайм уже в добавленное время вырвал победу у Герты, а Вольфсбург и Майнц устроили настоящий триллер, забив на двоих пять мячей. "Карнавальники" довольно неожиданно дожали "волков", которые еще раньше гарантировали себе Лигу чемпионов.

Кельну в матче с Шальке необходимо было выигрывать самим и надеяться на осечку конкурентов. В середине второго тайма хозяевам удалось забить, но арбитр, после использования VAR, отменил гол из-за офсайда. Лишь за четыре минуты до конца матча Борнаув принес хозяевам победу, а поражение Вердера сделало в этот вечер "козлов" самыми счастливыми, ведь они сохранили прописку в элите.

Юлиану Нагельсманну не удалось громко хлопнуть дверью с РБ Лейпциг – его подопечные уже в добавленное не удержали ничью в матче с Унионом.

И Арминии, и Штутгарту было что терять. Билефельдци вполне могли попасть в историю с переходными матчами, в то время как "кобальтовые" еще сохраняли минимальные шансы на еврокубки. Калайдзич в середине тайма вывел швабов вперед, однако арбитр гол не засчитал, зафиксировав положение вне игры. В середине второго тайма гости забили дважды и получили право представлять Германию в Лиге Европы. Штутгарт несмотря на поражение остается в когорте сильнейших.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ