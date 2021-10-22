По словам тренера, в этом поединке Боруссия вынуждена будет обойтись без своего лучшего бомбардира. Эрлинг Холанд из-за проблем с бедром пропустит несколько недель. Также в субботу не сыграют Тома Менье и Нико Шульц.

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Норвежец точно пропустит матч Кубка Германии с Ингольштадтом и поединок чемпионата против Кельна. Участие форварда в дуэли ЛЧ против Аякса тоже пока под вопросом. Заметим, что в сентябре-октябре Эрлинг уже пропустил несколько матчей Боруссии и не ездил в сборную.

В 10-ти матчах текущего сезона 21-летний Холанд забил 13 голов, к которым добавил 4 ассиста. Боруссия в чемпионате занимает второе место, отставая на очко от Баварии. В группе ЛЧ дортмундцы тоже идут вторыми.

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