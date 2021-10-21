Нападающий Боруссии Дортмунд Эрлинг Холанд имеет солидные финансовые запросы для трансфера в другой клуб.

21-летний норвежский бомбардир хочет получать не менее 30 млн фунтов в год в новом коллективе, сообщает ESPN.

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Представитель футболиста Мино Райола уже озвучил финансовые аппетиты Эрлинга всем заинтересованным коллективам: МЮ, Челси, Реалу, Баварии, ПСЖ и Манчестер Сити. Сейчас фаворитами на Холанда, по данным AS, являются последние три клуба.

Напомним, в конце текущего сезона в контракте Эрлинга Холанда активируется пункт об отступных в 75 миллионов евро. Правда, финальная сумма трансфера будет существенно больше, учитывая запросы Райолы.

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