За словами тренера, у цьому поєдинку Борусія змушена буде обійтися без свого найкращого бомбардира. Ерлінг Холанд через проблеми зі стегном пропустить кілька тижнів. Також у суботу не зіграють Тома Меньє і Ніко Шульц.

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Норвежець точно пропустить матч Кубка Німеччини з Інгольштадтом і поєдинок чемпіонату проти Кельна. Участь форварда у дуелі ЛЧ проти Аякса теж поки під питанням. Зауважимо, що у вересні-жовтні Ерлінг вже пропустив кілька матчів Борусії та не їздив у збірну.

У 10-ти матчах поточного сезону 21-річний Холанд забив 13 голів, до яких додав 4 асисти. Борусія в чемпіонаті посідає друге місце, відстаючи на очко від Баварії. У групі ЛЧ дортмундці теж ідуть другими.

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