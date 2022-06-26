Холанд настраивает быт в Англии в поисках жилья. Одним из первых Эрлинг осмотрел особняк Погба, который стоит 3 миллиона фунтов, сообщает The Sun. Погба переезжает в Италию, поэтому готов либо продать жилье, либо отдать его в аренду за 30 тысяч фунтов в месяц.

Манчестер Сити оригинально представил Холанда в символический день

Особняк имеет 5 спален, тренировочный зал, бассейн и сауну. А самое главное – крытое поле для тренировок с именным лого в центре и электронным табло. Дом расположен в элитном городке Хейл-Барнс в пригороде Манчестера.

Манчестер Сити станет пятым клубом в карьере Холанда, выступавшего за норвежские Брюне и Мольде, австрийский Зальцбург и Боруссию. В Дортмунде Эрлинг сыграл 89 матчей, забив 86 голов и отдав 23 ассиста. После чего перешел к Гвардиоле за 60 млн. евро.

Холанд vs Нуньес: кто больше опустошит кошельки Манчестер Сити и Ливерпуля