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Хоффенхайм оформил трансфер Гачиновича

13:50 - Читати українською
Хоффенхайм оформил трансфер Гачиновича
Мият Гачинович / MN Press

Полузащитник Мият Гачинович завершил переход из франкфуртского Айнтрахта в Хоффенхайм.

25-летний серб начнет новый сезон в составе Хоффенхайма, сообщает официальный твиттер клуба.

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Гачинович заключил с "крестьянами" контракт на 4 года. Сумма трансфера пока неизвестна. Последние пять лет хавбек провел во Франкфурте. Туда он перебрался из родной Войводины.

В сезоне 2019/20 Мият Гачинович провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.

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Теги
Трансферы Германия Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Хоффенхайм Хоффенхайм Мият Мият Гачинович Трансферы Чемпионата Германии
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