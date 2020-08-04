Хоффенхайм оформил трансфер Гачиновича

25-летний серб начнет новый сезон в составе Хоффенхайма, сообщает официальный твиттер клуба.

Байер предложил сумасшедший обмен Монако – Леверкузен отдаст свою звезду и 20 миллионов

Гачинович заключил с "крестьянами" контракт на 4 года. Сумма трансфера пока неизвестна. Последние пять лет хавбек провел во Франкфурте. Туда он перебрался из родной Войводины.

В сезоне 2019/20 Мият Гачинович провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.

Баварія третину сезону топила себе, але все одно взяла "золотий дубль" – коли в Німеччині буде новий чемпіон?