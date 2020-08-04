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Хоффенхайм оформив трансфер Гачіновіча

13:47 - Читать на русском
Хоффенхайм оформив трансфер Гачіновіча
Міят Гачіновіч / MN Press

Півзахисник Міят Гачіновіч завершив перехід із франкфуртського Айнтрахта до Хоффенхайма.

25-річний серб розпочне новий сезон у складі Хоффенхайма, повідомляє офіційний твіттер клубу.

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Гачіновіч уклав із "селянами" контракт на 4 роки. Сума трансферу наразі невідома. Останні п'ять років хавбек провів у Франкфурті. Туди він перебрався із рідної Войводіни.

У сезоні 2019/20 Міят Гачіновіч провів 36 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і віддав 2 результативні передачі.

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Теги
Німеччина Трансфери Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Хоффенхайм Хоффенхайм Міят Міят Гачіновіч Трансфери Чемпіонату Німеччини
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