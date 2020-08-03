Байер предложил сумасшедший обмен Монако – Леверкузен отдаст свою звезду и 20 миллионов

"Фармацевты" всерьез нацелились на центрбека, которого называют "новым Вараном". Об этом сообщает RMC Sport.

Реал нацелился на подписание "нового Варана"

Байер готов отдать за Бадиашиля 20 млн евро и форварда Кевина Фолланда. Сначала Леверкузен предлагал только деньги, но получил отказ. Теперь немецкий гранд надеется убедить монегасков в целесообразности обмена с доплатой.

К слову, в сезоне 2019/20 Бенуа Бадиашиль провел 20 матчей во всех турнирах. В свою очередь в активе Кевина Фолланда 38 поединков в различных соревнованиях, в которых забил 12 голов и оформил 9 ассистов.

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