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Хоффенхайм – Шахтер: Фонсека рассказал, почему Ракицкий не полетел на игру

23:03 60 Читати українською
Хоффенхайм – Шахтер: Фонсека рассказал, почему Ракицкий не полетел на игру
Ярослав Ракицкий / Соцсети

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека объяснил отсутствие Ярослава Ракицкого в списке игроков, которые прибыли на матч Лиги чемпионов против Хоффенхайма.

"Вчера Ракицкий почувствовал боль в колене и был вынужден покинуть тренировку. Именно поэтому Ярослав не полетел с нами на игру против Хоффенхайма", – цитирует Фонсеку официальный сайт Шахтера.

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Напомним, матч 5 тура группового этапа Лиги чемпионов между Хоффенхаймом и Шахтером состоится 27 ноября, начало игры запланировано на 22:00.

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После 4 туров немецкий клуб имеет в своем активе 3 очка и располагается на 3 месте в группе, Шахтер с 2 зачетными пунктами находится на дне турнирной таблицы.

Лига чемпионов5 турРейн-Некар-Арена (Зинсгайм)

Хоффенхайм - Шахтер: Вторник 27 ноября 2018

Хоффенхайм
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