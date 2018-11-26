Хоффенхайм – Шахтер: Фонсека рассказал, почему Ракицкий не полетел на игру

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека объяснил отсутствие Ярослава Ракицкого в списке игроков, которые прибыли на матч Лиги чемпионов против Хоффенхайма.

"Вчера Ракицкий почувствовал боль в колене и был вынужден покинуть тренировку. Именно поэтому Ярослав не полетел с нами на игру против Хоффенхайма", – цитирует Фонсеку официальный сайт Шахтера.

Хоффенхайм – Шахтер: предматчевая пресс-конференция Паулу Фонсеки

Напомним, матч 5 тура группового этапа Лиги чемпионов между Хоффенхаймом и Шахтером состоится 27 ноября, начало игры запланировано на 22:00.

Хоффенхайм – Шахтер: Фонсека взял в Германию 20 игроков

После 4 туров немецкий клуб имеет в своем активе 3 очка и располагается на 3 месте в группе, Шахтер с 2 зачетными пунктами находится на дне турнирной таблицы.