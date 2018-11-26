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Хоффенхайм – Шахтер: Фонсека взял в Германию 20 игроков

10:58 126 Читати українською
Хоффенхайм – Шахтер: Фонсека взял в Германию 20 игроков
Фонсека взял в Германию 20 игроков / Фото ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека назвал игроков, которые будут защищать цвета донецкого клуба в 5-м туре ЛЧ против Хоффенхайма.

Вместе с тренерским штабом и персоналом "горняков" в Германию отправятся 20 игроков, сообщает пресс-служба донецкого клуба.

Хоффенхайм – Шахтер: матч рассудит словацкая бригада арбитров

Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко

Защитники: Богдан Бутко, Давид Хочолава, Исмаили, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Олег Данченко

Полузащитники: Майкон, Сергей Болбат, Андрей Тотовицкий, Виктор Коваленко, Маркиньос Сиприано, Дентинью, Веллингтон Нем, Алан Патрик, Тарас Степаненко, Тайсон

Нападающие: Жуниор Мораес, Оларенважу Кайоде.

Напомним, поединок Хоффенхайм – Шахтер состоится 27 ноября, начало в 22:00.

После 4-х туров "горняки" занимают последнюю строчку в своей группе, имея в активе лишь 2 очка.

Вратарь Хоффенхайма Бауман сделал ассист в матче Бундеслиги – он будет противостоять Шахтеру в Лиге чемпионов

Лига чемпионов5 турРейн-Некар-Арена (Зинсгайм)

Хоффенхайм - Шахтер: Вторник 27 ноября 2018

Хоффенхайм
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