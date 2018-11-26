Хоффенхайм – Шахтер: предматчевая пресс-конференция Паулу Фонсеки

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека ответил на вопросы журналистов накануне матча Лиги чемпионов против Хоффенхайма.

"Мы прекрасно понимаем, что нам нужно выигрывать два оставшихся матча, чтобы проходить дальше, и поэтому завтра будем играть на победу.

Я согласен с тренером Хоффенхайма, что завтра будет интересная игра. Первый матч показал, что обе команды любят атаковать, и поэтому завтра будет интересный матч в плане тактики.

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Конфликт с Россией? Да, сегодня вся страна проснулась, читая новости, но нас пока эта ситуация напрямую не коснулась. Мы продолжаем готовиться к матчу в штатном режиме.

Мы всегда стараемся играть в свою игру. Шахтер всегда пытается атаковать, Шахтер всегда пытается контролировать игру, и хочу сказать, пока Шахтер в моих руках, мы будем придерживаться атакующей тактики игры в любом матче. И завтрашний поединок не будет исключением.

Травма Ракицкого? Из-за одного игрока наша тактика не изменится. Тем более, что Матвиенко может сыграть на многих участках поля.

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Я понимаю, что Хоффенхайм будет пытаться одержать первую победу в турнире, но со своей стороны мы постараемся не дать хозяевам порадоваться, приложим все усилия для нашей победы.

Для нас важно победить в завтрашнем матче, а потом уже будем думать о турнирных раскладах. Будет это Лиги Европы или Лига чемпионов – об этом будем думать потом. Главное – победить завтра, а итоги будем подводить позже", – цитирует Фонсеку Ua-Football.