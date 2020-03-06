Ходжсон продлил контракт с Кристал Пэлас

"Стекольщики" остались довольны успехами своего наставника и поспешили продолжить с ним сотрудничество.

Легендарный английский тренер Рой Ходжсон продлил соглашение с Кристал Пэлас, сообщает официальный сайт клуба.

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"Орлы" продлили контракт с 72-летним специалистом до конца сезона-2020/21.

Напомним, Ходжсон возглавил Кристал Пэлас в 2017 году. Кроме лондонской команды он успел поработать с двумя десятками клубов, самыми известными из которых были: Интер, Блэкберн, Удинезе, Фулхэм, Ливерпуль и Вест Хэм. Кроме того, Рой также тренировал сборные Швейцарии, ОАЭ, Финляндии и Англии.

В текущем сезоне Кристал Пэлас после 28 туров набрал 36 очков и занимает 12 место.

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