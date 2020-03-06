toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Ходжсон продлил контракт с Кристал Пэлас

18:00 27 Читати українською
Ходжсон продлил контракт с Кристал Пэлас
Рой Ходжсон / Фото из открытых источников

"Стекольщики" остались довольны успехами своего наставника и поспешили продолжить с ним сотрудничество.

Легендарный английский тренер Рой Ходжсон продлил соглашение с Кристал Пэлас, сообщает официальный сайт клуба.

В АПЛ отказались от рукопожатий перед матчами – известна причина

"Орлы" продлили контракт с 72-летним специалистом до конца сезона-2020/21.

Напомним, Ходжсон возглавил Кристал Пэлас в 2017 году. Кроме лондонской команды он успел поработать с двумя десятками клубов, самыми известными из которых были: Интер, Блэкберн, Удинезе, Фулхэм, Ливерпуль и Вест Хэм. Кроме того, Рой также тренировал сборные Швейцарии, ОАЭ, Финляндии и Англии.

В текущем сезоне Кристал Пэлас после 28 туров набрал 36 очков и занимает 12 место.

Гвардіола, Клопп і ще 8 найкращих тренерів АПЛ останнього десятиріччя – рейтинг британського ЗМІ здивував несподіванкою

blog_ava
Холанд назвал лучших футболистов в истории
07:30
430
Теги
Англия АПЛ Рой Ходжсон Рой Ходжсон Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
52
мин
Падерборн
21:00
Кельн
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук