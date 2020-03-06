Ходжсон продовжив контракт з Крістал Пелас

"Скляри" залишились задоволені успіхами свого наставника і поспішили продовжити з ним співпрацю.

Легендарний англійський тренер Рой Ходжсон пролонгував угоду з Крістал Пелас, повідомляє офіційний сайт клубу.

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"Орли" продовжили контракт з 72-річним фахівцем до кінця сезону-2020/21.

Нагадаємо, Ходжсон очолив Крістал Пелас у 2017 році. Окрім лондонської команди він встиг попрацювати з двома десятками клубів, найвідомішими з яких були: Інтер, Блекберн, Удінезе, Фулхем, Ліверпуль і Вест Хем. Окрім того, Рой також тренував збірні Швейцарії, ОАЕ, Фінляндії та Англії.

У поточному сезоні Крістал Пелас після 28 турів набрав 36 очок і посідає 12 сходинку.

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