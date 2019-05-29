Хочу сполна насладиться этим моментом, – главный арбитр финала Лиги Европы

Джанлука Рокки с нетерпением ожидает одного из самых ответственных матчей в своей карьере.
Итальянский рефери готовится к захватывающей игре между Арсеналом и Челси.
"Для меня это фантастическое назначение. Лондонское дерби – всегда особое событие. Хочу сполна насладиться им. Когда мы выстроимся в туннеле перед игрой, я посмотрю на футболистов, тренеров, членов моей судейской бригады, увижу болельщиков на трибунах... Тогда уже полностью осознаю всю важность происходящего.
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Между судьей и игроками должно быть взаимное уважение. Поэтому ты должен уметь с ними общаться. Судье крайне важно быть самим собой. Но стоит следить и за другими арбитрами, перенимать у них что-то, чтобы прогрессировать.
Кроме того, невозможно работать на высшем уровне без понимания сути футбола", – цитирует Рокки официальный сайт УЕФА.
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Напомним, решающий матч Лиги Европы состоится уже сегодня, 29 мая.