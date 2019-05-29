Челси – Арсенал: анонс финала Лиги Европы

"Футбол 24" представляет анонс решающего матча Лиги Европы-2018/19, в котором сойдутся лондонские гранды Челси и Арсенал.

Челси – Арсенал

29 мая, 22:00. Баку, Олимпийский

Главный арбитр: Джанлука Рокки (Италия)

Телетрансляция на канале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Арсенал и Челси считались главными фаворитами Лиги Европы еще до ее начала. Класс представителей АПЛ отличался на фоне других участников турнира – немного усилий и заинтересованности позволили пройти всю дистанцию и оправдать прогнозы.

Первый из двух английских финалов сезона – лондонское дерби на краю Европы в Баку. Отчетный поединок станет разминкой перед мадридской битвой Ливерпуля и Тоттенхэма. При этом для Арсенала и Челси победа в Лиге Европы будет иметь большое значение, что подогревает дополнительный интерес к мононациональному финалу.

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Шанс для Маурицио Сарри остаться

Дебютный сезон итальянского специалиста на Стамфорд Бридж получается довольно противоречивым. С одной стороны – третье место в АПЛ за спиной космических Ман Сити и Ливерпуля, финал Кубка лиги, проигранный Гвардиоле лишь по пенальти, а также финал Лиги Европы. Казалось бы, отличный старт карьеры в новой стране, однако есть нюансы.

С другой – неэффективность "саррибола" в английских реалиях, устрашающе прогнозируемые замены с игнором отдельных исполнителей и неудобными позиции для лидеров, скандалы в команде (накануне финала после перепалки Давида Луиса и Гонсало Игуаина наставник психовано ушел с поля) и холодное отношение болельщиков. Будущее Сарри в Челси остается под вопросом – пока он не убедил.

Путь к финалу Лиги Европы:



Группа: первое место в квартете с БАТЕ, Види и ПАОКом – 16 очок

1/16: Мальме – Челси – 1:2, Челси – Мальме – 3:0

1/8: Челси – Динамо – 3:0, Динамо – Челси – 0:5

1/4: Славия – Челси – 0:1, Челси – Славия – 4:3

1/2: Айнтрахт – Челси – 1:1, Челси – Айнтрахт – 1:1 (4:3 по пен.)

Финал Лиги Европы – отличная возможность сохранить работу. Конечно, даже победа в Баку не гарантирует экс-банкиру иммунитет от увольнения, однако трофей всегда способствует продлению кредита доверия. Маурицио Сарри желательно обыграть Арсенал, не отходя от своей философии. После позорных 0:6 от Сити "пенсионеры" в критические моменты отступали от заявленной концепции, а это еще больше расшатывает стул под итальянцем.

Унаи Эмери борется за трансферный бюджет и ЛЧ

Испанскому специалисту отставка не угрожает – даже в случае сегодняшнего поражения Эмери продолжит тренировать Арсенал. Впрочем, от результата финала Лиги Европы будут зависеть условия дальнейшей работы коуча.

Путь к финалу Лиги Европы:



Группа: первое место в квартете со Спортингом, Ворсклой и Карабахом – 16 очок

1/16: БАТЕ – Арсенал – 1:0, Арсенал – БАТЕ – 3:0

1/8: Ренн – Арсенал – 3:1, Арсенал – Ренн –3:0

1/4: Арсенал – Наполи – 2:0, Наполи – Арсенал – 0:1

1/2: Арсенал – Валенсия – 3:1, Валенсия – Арсенал – 2:4

Арсенал занял пятое место в АПЛ и не обеспечил себе путевку в Лигу чемпионов. Матч в Баку – запасной вариант, которым теперь необходимо воспользоваться. Унаи Эмери в этом мастер. Он трижды подряд выигрывал Лигу Европы с Севильей в 2014-2016 годах. Баска окрестили настоящим королем этого турнира.

По информации авторитетного журналиста Давида Орнштейна, от попадания в Лигу чемпионов будет зависеть трансферный бюджет Арсенала на ближайшее лето. Если "канониры" не выходят в ЛЧ – руководство выделяет не более 40 миллионов фунтов. Если выходят – Эмери получает на новых игроков около 100 миллионов (а это не только замена для Рэмзи и центрбэк в ротацию, но и мощное усиление флангов атаки).

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Кадровая ситуация

Травмированные: Хадсон-Одой, Лофтус-Чик, Рюдигер, Ампаду – Ремзи, Суарес, Бельерин, Холдинг.

Под вопросом: Канте – Уелбек

В Челси получил повреждение важный хавбек – Рубен Лофтус-Чик травмировался в товарищеском матче. Вылетел на долго игрок фланговой ротации Каллум Хадсон-Одой. Антонио Рюдигера в центре обороны заменит Андреас Кристенсен. Вероятность выхода в старте Н'Голо Канте – 50 на 50, по словам главного тренера. Его место может занять Росс Баркли.

Интригует выбор Сарри в центре атаки. Основным в Лиге Европы был Оливье Жиру, однако наставник может довериться Гонсало Игуаину, или вообще поставить туда Эдена Азара. Для бельгийца поединок в Баку будет особенным. Многие источники утверждают, что летом он перейдет в Реал. Накануне лучший игрок команды в сезоне сказал, что победа в Лиге Европы станет прекрасным способом попрощаться с Челси.

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Главная интрига у Арсенала – какую схему выберет Унаи Эмери. Может быть классический для Лиги Европы вариант 3-4-1-2, или же попытка сыграть с 4 защитниками и ромбом в центре, как это было в предыдущем (к слову, победном) матче с Челси в чемпионате. Грандиозный минус – под форвардами не выйдет Генрих Мхитарян, который решил не ехать в Баку из-за "отсутствия надлежащих гарантий безопасности". Там появится Месут Озил – он будет помогать ударной паре форвардов Ляказетт-Обамеянг.

Еще одна дилемма Эмери – ставить ли в основу Петера Чеха. 37-летний голкипер сегодня может сыграть последний матч в карьере, и якобы должен это сделать, ведь в Лиге Европы основным был именно он. Однако английская пресса активно раздувает пикантную ситуацию. Чех после этого сезона вернется в Челси на управленческую должность, а играть с будущим клубом за титул как-то не годится.

Ориентировочные составы

Челси: Аррисабалага – Аспиликуэта, Кристенсен, Луис, Алонсо – Канте, Жоржиньо, Ковачич – Виллиан, Жиру, Азар.

Арсенал: Чех – Папастатопулос, Кошельны, Монреаль – Мейтленд-Найлз, Торрейра, Джака, Колашинац – Озил – Обамеянг, Ляказетт.

Слова тренеров

Маурицио Сарри, наставник Челси:

Мы не хотели играть в этом финале за Лигу чемпионов и решить этот вопрос раньше. Матч очень важен для нас, мы чувствуем, что заслуживаем победы. Мы провели хороший сезон. Если выиграем финал, он станет просто замечательным.

Унаи Эмери, наставник Арсенала:

Это большой вызов для нас. Выиграть титул – наша цель. Все игроки чувствуют ответственность. Думаю, что мы прошли хороший путь к финалу. Хотим завоевать трофей и попасть в Лигу чемпионов.

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

По нашему мнению, победителем Лиги Европы станет Арсенал. Тренер "канониров" собаку съел на этом турнире, а его подопечные будут более мотивированными чем соперники из-за желания выйти в Лигу чемпионов.