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Хочу сповна насолодитися цим моментом, – головний арбітр фіналу Ліги Європи

10:44 163 Читать на русском
Хочу сповна насолодитися цим моментом, – головний арбітр фіналу Ліги Європи
Джанлука Роккі / Reuters

Джанлука Роккі з нетерпінням очікує одного з найвідповідальніших матчів у своїй кар'єрі.

 

Італійський рефері готується до захоплюючої гри між Арсеналом та Челсі.

"Для мене це фантастичне призначення. Лондонське дербі – завжди особлива подія. Хочу сповна насолодитися ним. Коли ми вишикуємось в тунелі перед грою, я подивлюся на футболістів, тренерів, членів моєї суддівської бригади, побачу вболівальників на трибунах... Тоді вже повністю усвідомлю всю важливість того, що відбувається.

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Між суддею і гравцями повинна бути взаємна повага. Тому ти повинен вміти з ними спілкуватися. Судді вкрай важливо бути самим собою. Але варто стежити і за іншими арбітрами, переймати у них щось, щоб прогресувати.

Крім того, неможливо працювати на вищому рівні без розуміння суті футболу", – цитує Роккі офіційний сайт УЄФА.

Челсі – Арсенал: анонс фіналу Ліги Європи

Нагадаємо, вирішальний матч Ліги Європи відбудеться вже сьогодні, 29 травня.

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Челсі – Арсенал: анонс фіналу Ліги Європи
08:00
1389
Теги
Ліга Європи Арбітри Джанлука Роккі Джанлука Роккі Челсі - Арсенал
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