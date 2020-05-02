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"Хочу пригласить конкурента": Зинченко зовет еще одного игрока сборной Украины в Манчестер Сити

11:18 119 Читати українською
"Хочу пригласить конкурента": Зинченко зовет еще одного игрока сборной Украины в Манчестер Сити
Матвиенко, Зинченко и Малиновский / Сайт УАФ

Игрок Манчестер Сити Александр Зинченко выделил соотечественников, у которых есть хорошие шансы закрепиться в Европе.

"Кто из украинцев мог бы усилить Манчестер Сити? Николай Матвиенко. Конечно, ему еще нужно работать, развиваться и прогрессировать. Конкурент на мою позицию? Да, хочу пригласить конкурента (смеется).

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Есть в Украине и другие талантливые ребята – Цыганков, Миколенко. Не хочу обойти кого-то вниманием. Самое главное – попасть в хорошие руки, к своему тренеру, чтобы быть в своей команде и развиваться", – цитирует Зинченко официальный сайт УАФ.

Напомним, Александр воспитывался с Матвиенко в академии Шахтера, однако уроженец Радомышля так и не сыграл ни одного матча за первую команду "горняков".

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Теги
Англия Украинцы за рубежом Манчестер Сити Манчестер Сити Сборная Украины Николай Матвиенко Николай Матвиенко Александр Зинченко Александр Зинченко Виталий Миколенко Виталий Миколенко Виктор Цыганков Виктор Цыганков
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