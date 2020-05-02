"Хочу запросити конкурента": Зінченко кличе ще одного гравця збірної України в Манчестер Сіті

Гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко виділив співвітчизників, у яких є хороші шанси закріпитися в Європі.

"Хто з українців міг би підсилити Манчестер Сіті? Микола Матвієнко. Звичайно, йому ще потрібно працювати, розвиватися і прогресувати. Конкурент на мою позицію? Так, хочу запросити конкурента (сміється).

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Є в Україні й інші талановиті хлопці – Циганков, Миколенко. Не хочу оминути когось увагою. Найголовніше – потрапити в хороші руки, до свого тренера, щоб бути у своїй команді й розвиватися", – цитує Зінченка офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, Олександр виховувався з Матвієнком у академії Шахтаря, однак уродженець Радомишля так і не зіграв жодного матчу за першу команду "гірників".

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