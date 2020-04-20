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Зинченко нашел три альтернативы футбольной карьере – позиции легенды Динамо оказались в опасности

13:15 80 Читати українською
Зинченко нашел три альтернативы футбольной карьере – позиции легенды Динамо оказались в опасности
Александр Зинченко / фото: ФК Манчестер Сити

Полузащитник Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко рассказал о своей жизни во время карантина.

"Я перешел на двухразовое питание, иначе бы уже набрал вес такой, что можно было бы вместо дяди Вити Леоненко садиться в студию "Великого футбола". За это время я уже успел сделать себе собственную тренировочную базу.

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Подумываю, что если карантин продлят, буду набирать молодежь и потихоньку воспитывать 7-8 летних ребят для будущего Украины. Тренировочная база у меня тут если не в топ-10, то в топ-20 по Украине точно. У меня есть все, что только можно придумать. Условия, газон, есть где пробежаться, поэтому я в форме держусь уверенно. Если меня не возьмут экспертом на телеканал Футбол, пойду в киберспорт", – сказал Зинченко в эфире программы Великий футбол.

К слову, Александр, как большинство футболистов мира, вынужден соблюдать условия самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Карантин застал украинца и его невесту Владу Седан в Манчестере. Пара собиралась организовать собственную свадьбу после завершения сезона, но теперь все планы придется корректировать.

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Англия коронавирус Манчестер Сити Манчестер Сити Александр Зинченко Александр Зинченко Украинцы за рубежом
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