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"Хочу посмотреть ему в глаза": президент Десны прокомментировал перенос выборов руководителя УПЛ

16:23 68 Читати українською
"Хочу посмотреть ему в глаза": президент Десны прокомментировал перенос выборов руководителя УПЛ
Десна / Фото из открытых источников

Президент черниговского клуба Владимир Левин признался, почему выступил за отсрочку избрания главы украинского футбола.

"Чтобы выбрать президента, необходимо посмотреть ему в глаза. Но через коронавирус сегодня это невозможно. Нужно время, чтобы мы вышли из пандемии, собрались на заседании не в виде чата, проговорили все нюансы и выбрали из трех кандидатур лучшую.

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Это произойдет, когда позволит ситуация. Поскольку дата заседания попадает на время, когда собраться мы еще не можем, приняли решение перенести избрание президента на этот срок", – сказал Левин в комментарии каналу "Футбол 1".

Напомним, УПЛ официально подтвердила перенос выборов президента организации, которые должны состояться 25 мая, на неопределенный срок. Главными претендентами на должность руководителя УПЛ являются Александр Шевченко, которого поддержали Десна и Львов, Михаил Метревели, кандидатуру которого выдвинул Шахтер и Олег Смалийчук, предлагаемый Карпатами.

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Теги
УПЛ Десна Десна Владимир Левин Владимир Левин выборы президента УПЛ
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