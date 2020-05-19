"Хочу подивитись йому в очі": президент Десни прокоментував перенесення виборів керівника УПЛ

Президент чернігівського клубу Володимир Левін зізнався, чому виступив за відтермінування обрання очільника українського футболу.

"Щоб вибрати президента, необхідно подивитися йому в очі. Але через коронавірус сьогодні це неможливо. Потрібен час, аби ми вийшли з пандемії, зібрались на засіданні не у вигляді чату, проговорили всі нюанси і вибрали з трьох кандидатур найкращу.

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Це відбудеться, коли дозволить ситуація. Оскільки дата засідання потрапляє на час, коли зібратися ми ще не можемо, прийняли рішення перенести обрання президента на цей термін", – сказав Левін у коментарі каналу "Футбол 1".

Нагадаємо, УПЛ офіційно підтвердила перенесення виборів президента організації, які мали відбутись 25 травня, на невизначений термін. Головними претендентами на посаду керівника УПЛ є Олександр Шевченко, якого підтримали Десна та Львів, Михайло Метревелі, кандидатуру якого висунув Шахтар і Олег Смалійчук, запропонуваний Карпатами.

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