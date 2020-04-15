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"Хочу показать кубок Лиги чемпионов своим коровам": Сетьен озвучил планы на будущее

16:57 24 Читати українською
"Хочу показать кубок Лиги чемпионов своим коровам": Сетьен озвучил планы на будущее
Кике Сетьен и его любимцы / фото из соцсетей

Наставник Барселоны рассказал, где хотел бы отпраздновать победу в Лиге чемпионов. Конечно, если каталонский клуб станет триумфатором соревнований.

По словам Сетьена, оптимальное место для этого – пастбища в Льенкресе, где он разводит коров.

"Конечно, я хотел бы выиграть как чемпионат Испании, так и Лигу чемпионов. Моя мечта – привезти кубки в Льенкрес и ходить с ними в компании моих коров на пастбище. Это было бы просто фантастически.

Сетьен – о назначении в Барселону: Вчера я пас коров в селе, а сегодня тренирую лучших игроков в мире

Не знаю, будет ли доигран текущий сезон, но я предпочитаю стать чемпионом на футбольном поле. Впрочем, как будет, так будет – это зависит не от нас. В целом, ситуация пока достаточно сложная, поэтому нам остается только терпеть. Не дождусь того момента, когда мы сможем выйти из дома и обнять людей старшего возраста.

Что касается моего контракта, то надеюсь доработать его, а затем продолжить сотрудничество с Барселоной", – цитирует Сетьена AS со ссылкой на TV3.

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Барселона Барселона Испания футбольные курьёзы Кике Сетьен Кике Сетьен
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