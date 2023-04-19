В домашнем матче с Фейеноордом гостевой сектор будет заполнен болельщиками Ромы, поскольку нидерландским фанатам было запрещено посещать этот матч. На Олимпико ожидается аншлаг – 67 тысяч болельщиков. Об этом наставнику Ромы Жозе Моуринью напомнили на предматчевой пресс-конференции.

Два нереализованных пенальти и гол капитана в видеообзоре матча Рома – Удинезе – 3:0

"Нет, я не хочу видеть 67 тысяч болельщиков. Я хочу видеть 67 тысяч игроков. Болельщики – это одно дело, а вот болельщики-игроки – совершенно другое. Я жду фанатов, которые захотят сыграть с нами матч. Либо мы выйдем на поле и добьёмся полуфинала, либо отправимся домой уставшими, но грустными.

Сможет ли сыграть Дибала? Не знаю, смогу понять это только утром в день матча. Тогда и определюсь, выйдет ли он на поле или отправится на скамейку. Если он сыграет и Рома заработает пенальти, то к мячу подойдёт именно Пауло. В противном случае мы определим бьющего в ручном режиме", – цитирует Моуринью Voce Giallorossa.

Ответный матч 1/4 финала Лиги Европы между Ромой и Фейеноордом будет сыгран в четверг, 20 апреля. Первая встреча между командами завершилась победой роттердамцев со счётом 1:0.

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