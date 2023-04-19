У домашньому матчі з Фейєнордом гостьовий сектор буде заповнений уболівальниками Роми, оскільки нідерландським фанатам було заборонено відвідувати цей матч. На Олімпіко очікується аншлаг – 67 тисяч уболівальників. Про це наставнику Роми Жозе Моурінью нагадали на передматчевій прес-конференції.

Два нереалізованих пенальті та гол капітана у відеоогляді матчу Рома – Удінезе – 3:0

"Ні, я не хочу бачити 67 тисяч уболівальників. Я хочу бачити 67 тисяч гравців. Уболівальники – це одна справа, а ось уболівальники-гравці – зовсім інша. Я чекаю фанатів, які захочуть зіграти з нами матч. Або ми вийдемо на поле і доб'ємося півфіналу, або вирушимо додому втомленими, але сумними.

Чи зможе зіграти Дибала? Не знаю, зможу зрозуміти це тільки вранці в день матчу. Тоді й визначуся, чи вийде він на поле, чи вирушить на лаву. Якщо він зіграє і Рома заробить пенальті, то до м'яча підійде саме Пауло. В іншому разі ми визначимо пенальтиста в ручному режимі", – цитує Моурінью Voce Giallorossa.

Матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги Європи між Ромою і Фейєнордом буде зіграно в четвер, 20 квітня. Перша зустріч між командами завершилася перемогою роттердамців із рахунком 1:0.

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