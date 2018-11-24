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Хочолава Все расстроены, но необходимо забыть результат матча со Львовом

08:15 1 Читати українською
Хочолава Все расстроены, но необходимо забыть результат матча со Львовом
Давид Хочолава (посередине) / фото: ФК Шахтер

Защитник Шахтера Давид Хочолава прокомментировал результат поединка против ФК Львов в 16 туре УПЛ.

"Во-первых, нужно отдать должное Львову. Это хорошо укомплектованная команда с сильным тренером, которая показывает достойную игру.

Шахтер – Львов – видеообзор матча

Соперник внимательно играл в обороне и неплохо выбегал в контратаки. Но в целом результат только на нашей совести. Должны были забивать, потому что свои ворота сохранили на ноль и если бы отличились, то три очка были бы наши.

Моменты после угловых? Мы несколько стандартов отрабатываем, есть определенные знаки при розыгрыше, и сегодня было три хороших шанса, где я мог забить.

Шахтер не сумел обыграть Львов на своем поле – Динамо получило шанс сократить отставание

Все расстроены, но необходимо забыть об этом результате. Нас ждут следующие матчи – надо быть психологически готовыми к ним", – цитирует Хочолаву официальный сайт Шахтера.

Украина16 тур

Шахтер - Львов: Пятница 23 ноября 2018

Шахтер
Матч окончен
0 : 0
Львов
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