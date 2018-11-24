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Хочолава: Всі засмучені, але необхідно забути результат матчу зі Львовом

08:15 1 Читать на русском
Хочолава: Всі засмучені, але необхідно забути результат матчу зі Львовом
Давид Хочолава (посередині) / фото: ФК Шахтар

Захисник Шахтаря Давид Хочолава прокоментував результат поєдинку проти ФК Львів в 16 турі УПЛ.

"По-перше, потрібно віддати належне Львову. Це добре укомплектована команда з сильним тренером, яка показує гідну гру.

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Суперник уважно грав в обороні і непогано вибігав у контратаки. Але в цілому результат тільки на нашій совісті. Повинні були забивати, тому що свої ворота зберегли на нуль і якби відзначилися, то три очки були б наші.

Моменти після кутових? Ми кілька стандартів відпрацьовуємо, є певні знаки при розіграші, і сьогодні було три хороших шанси, де я міг забити.

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Всі засмучені, але необхідно забути про цей результат. Нас чекають наступні матчі – треба бути психологічно готовими до них", – цитує Хочолаву офіційний сайт Шахтаря.

Україна16 тур

Шахтар - Львів: П'ятниця 23 листопада 2018

Шахтар
Матч завершено
0 : 0
Львів
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Львів Львів Шахтар - Львів Шахтар Шахтар Давид Хочолава Давид Хочолава
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