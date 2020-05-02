Легионер Шахтера заявил о желании перейти в именитый клуб

Бразильский полузащитник Шахтера Маркос Сиприано рассказал об адаптации в донецком клубе.

"Моя цель – сделать карьеру в Европе. Хочу продолжить свою эволюцию, расти в европейском футболе. Хотя не скрою, что у меня есть желание вернуться в Бразилию, сыграть в национальном чемпионате и Кубке Либертадорес. Если бы я мог выбирать, то это был бы Сан-Паулу – клуб, к которому я чувствую большую привязанность. Предложение Шахтера была очень хорошим, я решил начать свою карьеру в Европе. Хорошим не только в финансовом плане, но и в спортивном.

Кривенцов: Был готов возглавить первую команду Шахтера, но получилось по-другому

Они предложили долгосрочный проект, я очень счастлив. Адаптация в Шахтере прошла быстро, легко и приятно. В клубе есть много бразильских футболистов. Этот обмен опытом после приезда был очень важен. Мне было проще найти жилье, общаться с тренерским штабом.

Это очень хорошо структурированный клуб с четкими проектами. Когда я приходил, то знал, что будет происходить в период действия моего контракта. Пока все обещанное выполняется. Работа с Луишем Каштру проходит замечательно. С бразильцами он говорит на португальском – это очень упрощает общение, ведь есть прямой контакт и нет необходимости в переводчике", – сказал Сиприано в комментарии изданию UOL.

Напомним, бразилец перешел в Шахтер летом 2018 года из Сан-Паулу. В текущем сезоне провел 5 матчей в украинской Премьер-лиге.

Золоті "нульові": останній спалах потужного Динамо, драма Шеви та Каньїсареса і ще 27 фото "старої школи"