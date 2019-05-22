Хочолава: Мне несправедливо дали первую желтую карточку

Защитник Шахтера Давид Хочолава прокомментировал ничью в матче с Динамо и свое удаление.

"Думаю, все сегодня видели, что мы играли только на победу, ни в коем случае не расслабились после чемпионства, это был принципиальный матч. Конечно, огорчило, что на последних минутах могли выиграть, но не забили.

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Очень приятно, что столько фанатов пришло нас поддержать, поздравить с чемпионством. Мы целый год доказывали, что были лучшими. Наши болельщики тоже лучшие, сегодня они это показали своей поддержкой.

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Про свою вторую желтую ничего не могу сказать, потому что сам почувствовал, что мяч попал в руку. Но, когда получил первую желтую, считаю, что был первым на мяче, несправедливо мне ее дали", – сказал Хочолава в эфире телеканала "Футбол 2".