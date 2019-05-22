Хочолава: Мені несправедливо дали першу жовту картку

Захисник Шахтаря Давид Хочолава прокоментував нічию у матчі з Динамо та своє вилучення.

"Думаю, всі сьогодні бачили, що ми грали тільки на перемогу, ні в якому разі не розслабилися після чемпіонства, це був принциповий матч. Звичайно, засмутило, що на останніх хвилинах могли виграти, але не забили.

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Дуже приємно, що стільки фанатів прийшло нас підтримати, привітати з чемпіонством. Ми цілий рік доводили, що були найкращими. Наші вболівальники теж найкращі, сьогодні вони це показали своєю підтримкою.

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Щодо своєї другої жовтої нічого не можу сказати, тому що сам відчув, що м'яч влучив у руку. Але, коли отримав першу жовту, вважаю, що був першим на м'ячі, несправедливо мені її дали", – сказав Хочолава в ефірі телеканалу "Футбол 2".