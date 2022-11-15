Президент ФИФА Джанни Инфантино выступил на саммите G-20 в Индонезии. Глава международной федерации футбола упомянул и о войне в Украине.

Во вторник, 15 ноября, Инфантино принял участие в проходящем на Бали саммите G-20. Президент ФИФА призвал мировых лидеров поспособствовать прекращению боевых действий в Украине на время чемпионата мира-2022. По его мнению, Мундиаль можно использовать в качестве положительного момента для разрешения конфликта.

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"Чемпионат мира-2022 может стать уникальной платформой для восстановления мира. Прошу всех вас подумать о временном прекращении огня на один месяц на время турнира.

Или, по крайней мере, о реализации гуманитарных коридоров или чего-либо, что могло бы привести к возобновлению диалога как первого шага к миру. Вы – мировые лидеры, у вас есть возможность влиять на ход истории. Футбол и чемпионат мира предлагают вам и всему миру уникальную платформу единства и мира по всему земному шару", – цитирует президента ФИФА Reuters.

Символично, что друг Путина выступил с таким призывом именно тогда, когда ВСУ начали активно освобождать Херсонскую область от российских захватчиков. В частности, украинские военные уже деоккупировали областной центр и не собираются на этом останавливаться.

Напомним, именно при каденции Джанни Инфантино Россия провела чемпионат мира в 2018 году, а призывы мирового сообщества бойкотировать Мундиаль в Катаре из-за систематического нарушения прав человека ФИФА цинично игнорирует. ЧМ-2022 стартует уже 20 ноября, а финал запланирован на 18 декабря.

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