Исполняющий обязанности главного тренера черкасцев Юрий Дудник поделился эмоциями после матча с харьковчанами (0:1) в рамках 5-го тура УПЛ.

"Эмоции такие, что хочется рыдать. Хотя, по игре мы не заслуживали поражения, могли выиграть матч, сыграть вничью. Моменты были – не реализовали.

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Почему не удалось забить? Если б мы знали почему. Где-то не хватило везения, мастерства. Я думаю, что все это придет. Будет работа – все придет.

Видим ли мы (тренерский штаб, – прим.) перспективы для дальнейшего прогресса команды? Если бы мы их не видели, нас бы здесь не было", – сказал Дудник в послематчевом комментарии.

Напомним, после 5-ти туров ЛНЗ идет в турнирной таблице УПЛ тринадцатым, набрав 3 очка – команда проиграла четыре из пяти стартовых матчей.

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