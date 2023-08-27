Виконувач обов'язків головного тренера черкасців Юрій Дудник поділився емоціями після матчу з харків'янами (0:1) в рамках 5-го туру УПЛ.

"Емоції такі, що хочеться ридати. Хоча, по грі ми не заслуговували на поразку, могли виграти матч, зіграти внічию. Моменти були – не реалізували.

ЛНЗ – Металіст 1925 – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Чому не вдалося забити? Якби ми знали чому. Десь не вистачило везіння, майстерності. Я гадаю, що все це прийде. Буде робота – все прийде.

Чи бачимо ми (тренерський штаб, – прим.) перспективи для подальшого прогресу команди? Якщо б ми їх не бачили, нас би тут не було", – сказав Дудник у післяматчевому коментарі.

Нагадаємо, після 5-ти турів ЛНЗ йде у турнірній таблиці УПЛ тринадцятим, набравши 3 очки – команда програла чотири з п'яти стартових матчів.

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