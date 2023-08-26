Металлист 1925 одержал уже вторую победу в текущем сезоне, одолев ЛНЗ. Смотрите видео гола и обзор поединка ЛНЗ – Металлист 1925 на "Футбол 24".

Команды обменялись моментами Безуглого и Олейника на старте встречи, но голов не было вплоть до 45 минуты. Сидоров сбросил на Юсова на левый край штрафной, тот качнул защитника и пробил в дальний угол.

Металлист 1925 обыграл ЛНЗ – вторая подряд победа харьковчан в УПЛ, смена тренера новичку не помогла

После перерыва моментов стало меньше. ЛНЗ, несмотря на большое желание, так и не смог отыграться, а потому Металлист 1925 одержал вторую подряд победу.