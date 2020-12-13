"Хочется помочь Руху, а дальше посмотрим": Кухаревич – об интересе иностранных скаутов
Нападающий львовской команды Николай Кухаревич поделился мыслями относительно заинтересованности своей персоной клубов из Бельгии и Австрии.
"Конечно, это добавляет уверенности. Я молодой парень по психологии, но хотелось бы справиться с давлением.
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Мое будущее? Не знаю. Хочется помочь Руху, потому что я здесь. А дальше посмотрим", – сказал Кухаревич в комментарии программе "Футбол NEWS".
Напомним, в текущем сезоне 19-летний нападающий сыграл за Рух в 12-ти матчах и забил один гол. В то же время Кухаревич ярко проявил себя в составе молодежной сборной Украины – форвард забил 3 гола в ноябрьских матчах отбора на чемпионат Европы U-21 против сверстников из Мальты и Северной Ирландии.
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