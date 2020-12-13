"Конечно, это добавляет уверенности. Я молодой парень по психологии, но хотелось бы справиться с давлением.

Рух получил три предложения из Европы по трансферу украинского нападающего

Мое будущее? Не знаю. Хочется помочь Руху, потому что я здесь. А дальше посмотрим", – сказал Кухаревич в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, в текущем сезоне 19-летний нападающий сыграл за Рух в 12-ти матчах и забил один гол. В то же время Кухаревич ярко проявил себя в составе молодежной сборной Украины – форвард забил 3 гола в ноябрьских матчах отбора на чемпионат Европы U-21 против сверстников из Мальты и Северной Ирландии.

Рух на глазах Милевского разбил СК Днепр-1 и одержал первую победу в УПЛ – команда Йовичевича будет зимовать последней