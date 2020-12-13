"Звичайно, це додає впевненості. Я молодий хлопець по психології, але хотілося б впоратися з тиском.

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Моє майбутнє? Не знаю. Хочеться допомогти Руху, тому що я тут. А далі подивимося", – сказав Кухаревич у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, у поточному сезоні 19-річний нападник зіграв за Рух у 12-ти матчах і забив один гол. Водночас Кухаревич яскраво проявив себе у складі молодіжної збірної України – форвард забив 3 голи у листопадових матчах відбору на чемпіонат Європи U-21 проти однолітків з Мальти та Північної Ірландії.

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