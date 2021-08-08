"Хочет попробовать поступить в британский вуз": Пятов объяснил, почему его дочь влечет за границу
Голкипер Шахтера Андрей Пятов рассказал о планах старшей дочери Дарьи после школы.
"Она заканчивает школу, еще учиться два года. У них усиленное изучение английского языка. Поэтому пусть она закончит школу, а потом определимся с вузом.
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У нас в стране есть сильные вузы, сильные преподаватели, но нет хорошей программы. Сказать, что она пойдет в украинское учебное заведение, я не рискну. Она хочет попробовать какой-то британский вуз, чтобы подтянуть язык и пожить в новой стране, но это никак не влияет на любовь к Украине.
Наоборот, получив образование, она все равно останется гражданкой Украины – будет прославлять нашу страну в мире", – сказал Пятов в интервью Youtube-каналу BurBuzz.
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