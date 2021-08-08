"Вона закінчує школу, ще вчитиметься два роки. У них посилене вивчення англійської мови. Тому нехай вона закінчить школу, а потім визначимося з ВНЗ.

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У нас в країні є сильні ВНЗ, сильні викладачі, але немає хорошої програми. Сказати, що вона піде в український навчальний заклад, я не ризикну. Вона хоче спробувати якийсь британський ВНЗ, щоб підтягнути мову і пожити в новій країні, але це ніяк не впливає на любов до України.

Навпаки, отримавши освіту, вона все одно залишиться громадянкою України – буде прославляти нашу країну в світі", – сказав Пятов в інтерв'ю Youtube-каналу BurBuzz.

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