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Хобленко забил в третьем матче подряд за Динамо Брест

13:43 11 Читати українською
Хобленко забил в третьем матче подряд за Динамо Брест
Алексей Хобленко / Фото из открытых источников

Украинский легионер белорусской команды Алексей Хобленко очередной раз отличился за свою команду.

Экс-нападающий киевского Динамо Алексей Хобленко провел очередной успешный поединок в Высшей лиге чемпионата Беларуси. В матче 21-го тура белорусского первенства украинец помог брестскому Динамо победить Минск (3:0). На 65-й минуте он открыл счет в матче.

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Хобленко забил уже в третьем матче подряд. Всего на его счету 6 голов и 2 ассиста в 17-ти матчах чемпионата Беларуси. Также в этой встрече ассист сделал украинец Александр Нойок – это его дебютный голевой пас в сезоне. Кроме того, Нойок забил 4 гола в 17-ти матчах чемпионата.

К слову, в составе Минска играли трое украинцев – Евгений Чаговец, Александр Васильев и Владислав Насибулин.

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Теги
Украинцы за рубежом Легионерский хлеб Динамо Киев Динамо Киев Алексей Хобленко Алексей Хобленко Динамо Брест Динамо Брест Мир
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