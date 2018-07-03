Хобленко перешел в клуб Марадоны

Украинский нападающий Алексей Хобленко пополнил состав белорусского клуба Динамо-Брест, председателем правления которого недавно стал легендарный Диего Марадона.

24-летний нападающий переехал в чемпионат Беларуси, сообщает официальный сайт Динамо-Брест.

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Хобленко подписал с "динамовцами" контракт на полтора года. Украинский форвард стал четвертым новичком брестян этим летом. Вторую половину сезона 2017/18 Алексей Хобленко провел в польском Лехе на правах аренды. После сезона познаньці решили не активировать опцию выкупа украинца за 300 тысяч евро.

Напомним, что за Динамо-Брест выступает экс-форвард сборной Украины Артем Милевский. Кроме этого, председателем правления брестян является Диего Марадона, который недавно устроил шоу на ЧМ-2018.