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Хобленко забив у третьому матчі поспіль за Динамо Брест

13:43 536 Читать на русском
Хобленко забив у третьому матчі поспіль за Динамо Брест
Олексій Хобленко / Фото з відкритих джерел

Український легіонер білоруської команди Олексій Хобленко вчергове відзначився за свою команду.

Екс-нападник київського Динамо Олексій Хобленко провів черговий успішний поєдинок у Вищій лізі чемпіонату Білорусі. У матчі 21-го туру білоруської першості українець допоміг брестському Динамо здолати Мінськ (3:0). На 65-й хвилині він відкрив рахунок у матчі.

Хобленко перейшов у клуб Марадони

Хобленко забив вже у третьому матчі поспіль. Всього на його рахунку 6 голів і 2 ассисти в 17-ти матчах чемпіонату Білорусі. Також у цій зустрічі асист зробив українець Олександр Нойок – це його дебютний гольовий пас у сезоні. Окрім того, Нойок забив 4 голи в 17-ти матчах чемпіонату.

До слова, у складі Мінська грали троє українців – Євген Чаговець, Олександр Васильєв та Владислав Насібулін.

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Теги
Українці за кордоном Легіонерський хліб Динамо Динамо Олексій Хобленко Олексій Хобленко Динамо Брест Динамо Брест Світ
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