Хобленко провел дебютный матч за Стабек – команда начала сезон без побед
Украинский нападающий Алексей Хобленко провел свой первый матч в чемпионате Норвегии.
Норвегия, 4 тур
Стабек – Хйоугессун – 0:0
Сборная Украины окончательно потеряла Шуранова – УАФ получила официальное письмо от ФИФА
Для хозяев отчетный матч был только вторым в текущей кампании – первые два тура Стабек пропускал. Сейчас команда может похвастаться двумя ничьими. После 2:2 с Оддом сегодня была зафиксирована безголевая мировая.
Стоит отметить, что в отчетном матче Алексей Хобленко дебютировал за Стабек. Форвард появился на поле в середине второго тайма.
Напомним, Хобленко две недели назад перешел в Стабек на правах аренды с правом выкупа. Для воспитанника академии киевского Динамо это уже третья попытка показать себя за рубежом. Ранее он имел опыт игры в чемпионатах Польши и Беларуси.
Суарес довершив чемпіонський пазл, Бейл роздав єврокубкові путівки, Маліновський пропустив Мілан в ЛЧ – огляд вікенду