Норвегия, 4 тур

Стабек – Хйоугессун – 0:0

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Для хозяев отчетный матч был только вторым в текущей кампании – первые два тура Стабек пропускал. Сейчас команда может похвастаться двумя ничьими. После 2:2 с Оддом сегодня была зафиксирована безголевая мировая.

Стоит отметить, что в отчетном матче Алексей Хобленко дебютировал за Стабек. Форвард появился на поле в середине второго тайма.

Напомним, Хобленко две недели назад перешел в Стабек на правах аренды с правом выкупа. Для воспитанника академии киевского Динамо это уже третья попытка показать себя за рубежом. Ранее он имел опыт игры в чемпионатах Польши и Беларуси.

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