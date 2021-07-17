"Контракт с СК Днепр-1 подписан до лета следующего года. Скорее всего, я снова пойду куда-то в аренду. Варианты есть, но некоторые из них меня не устраивают. Полгода я почти не играл, поэтому сейчас трудно найти что-то подходящее. Сами понимаете, какая ситуация сейчас в Украине – как в плане выплат, так и финансовой стабильности. Везде задержки по зарплате, неопределенные ситуации. Пока нахожусь в поисках.

Хобленко оформил хет-трик и принес победу Стабеку – первые голы украинца в Норвегии

Однажды я бы вернулся в Черноморец. Для меня этот клуб стал уже родным, и я всегда болею за Одессу. Жена ведь моя из этого города. Желаю Черноморцу удачи в Премьер-лиге. Буду только рад, если команда будет выигрывать", – отметил Хобленко в комментарии meta-ratings.

К слову, последние полгода форвард провел в составе норвежского Стабека, где в 4 официальных матчах не отметился результативными действиями. Интересно, что в товарищеской встрече Хобленко отметился хет-триком.

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